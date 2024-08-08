Транзит газа через Украину снизился на 12%

В Газпроме заявили, что продолжают подавать газ в Европу через станцию "Суджа", в то же время транзитный поток российского газа через Украину снизился на 12%.

Как сообщает Интерфакс, транзитный поток российского газа через Украину снижается на фоне напряженности в зоне прохождения магистрали.

"Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через газоизмерительную станцию "Суджа" - 37,3 миллиона кубических метров на 8 августа", - заявил представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Физический поток газа на выходе из Украины в ЕС пока остается непрерывным, пишет агентство со ссылкой на данные европейской информационной платформы ENTSOG.

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему 8 августа снизился до 37,25 млн куб.

В сравнении с предыдущим днем объемы транзита сократились на 6%. Это самое низкое значение транзита с 1 мая 2023 года.

Накануне в Операторе ГТС Украины сообщили, что транзит российского газа проходит в штатном режиме.

В среду, 7 августа, в телеграмм-каналах появилась информация, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ.

Позже появилась неподтвержденная информация, что ВСУ контролируется населенным пунктом Суджа.

ГИС "Суджа" является ключевым объектом поставки российского газа в Европу через Украину. "Суджа" - единственная точка, через которую российский газ поступает в Украину для его транспортировки к европейским заказчикам.

На фоне военной операции в Курской области цены на газ в Европе в среду 7 августа резко выросли.