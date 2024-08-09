Планы поставок новых российских самолетов сокращаются

Планы по выпуску почти 1 тыс. гражданских самолетов, заложенные комплексной программой развития авиаотрасли (КПГА) до 2030 года, могут быть пересмотрены в сторону сокращения. Об этом "Коммерсанту" рассказали источники в отрасли.

По их словам, речь даже может пойти о создании новой стратегии вместо корректировки прежней программы.

Рекомендация пересмотреть количественные показатели и сбалансировать "экономически оправданный спрос и планы по производству воздушных судов (ВС)", в частности, была дана в ходе внешнего аудита на заводах Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), рассказали "Ъ" источники в авиапроме.

КПГА разрабатывалась Минтрансом при участии Минпромторга, утверждена правительством в июне 2022 года. Поставки должны были начаться с 2023 года. В январе 2023 года правительство утвердило инвестпаспорт, "направленный на выполнение КПГА".

В мае 2024 года Минпромторг скорректировал планируемое количество самолетов с 1,08 тыс. до 994 штук и сдвинул начало поставок на 2025 год.

По прогнозам Минтранса в КПГА, парк иностранных самолетов всех типов должен был сократиться с 738 лайнеров в 2022 году до 319 самолетов к 2030 году с ускорением выбытия с 2026 года.

По итогам консультаций с представителями ОАК аудиторы пришли к выводам, что "между спросом на авиаперевозки и производством по КПГА образовался дисбаланс по объемам и типам самолетов и она не соответствует коммерческому спросу", рассказали источники "Ъ". При запланированном производстве от 140 до 270 ВС в год реальная потребность оценивается аудиторами в 50-60 самолетов.

Также выявлены риски того, что структура спроса оказалась сильно смещена в сторону МС- 21, спрос на Ту- 214 будет ограничен по времени, а SJ 100 оказался в профиците после отказа "Аэрофлота" от этого самолета.

В июне глава "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что перевозчик намерен отказаться от закупки 89 SJ 100 и 40 Ту- 214 в пользу МС- 21.

По итогам аудита Минтрансу с участием ОАК и авиакомпаний предложено разработать новую целевую модель перевозок с оптимальной маршрутной сетью и типами ВС. Необходимо учесть и новые, реалистичные показатели по перевозкам, и экономически оправданные заказы на российские самолеты с учетом изменившихся за два года реалий.