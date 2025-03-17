"Уральские авиалинии" ожидают стагнацию перевозок в 2025 году. Это следует из заявления гендиректора перевозчика Кирилла Скуратова.

"Задача - выполнить объем 2024 года, то есть где-то 9,5 млн пассажиров. Рост пока не рассматривается: вся техника у нас на пределе (использования провозных емкостей – прим.). Пока у нас другой техники не будет, мы объемы не сможем увеличить физически", - сказал Скуратов, которого цитирует Интерфакс.

Он уточнил, что средняя загрузка кресел компании в прошлом году составила около 88-89%.

Аренда самолетов у других авиакомпаний в рамках механизма "мокрого" лизинга (то есть вместе с экипажем), по его словам, потенциально интересна "Уральским авиалиниям", однако таких предложений компания не получала.

"Из среднего фюзеляжа я пока не вижу, кто мог бы отдать в "мокрый" лизинг самолеты, те же Airbus. Никто не предлагал. Если кто-то будет предлагать, мы, конечно, будем рассматривать на высокий сезон", - сказал Скуратов.

В парке "Уральских авиалиний" 51 среднемагистральный самолет семейства A320 ceo/neo. По 18 из них в конце 2023 года были совершенны сделки страхового урегулирования с иностранными лизингодателями, что позволило "очистить" их от двойной регистрации и использовать на зарубежных рейсах. Для этого использовались средства Фонда национального благосостояния и собственные средства компании. Новых подобных сделок, по словам Скуратова, в ближайшее время не предвидится.

"И средства (государством – прим.) не выделяются, и западные партнеры пока не проявляют особого интереса, - сказал он. - Переговоры идут, мы где-то там торгуемся по ценам, еще что-то, но такого, чтобы вышли на договора - такого нет".

"Мы готовы частично за свои (деньги совершать такие сделки – прим.). У нас есть несколько самолетов, мы ведем переговоры их выкупа за свои деньги. Но опять же - там есть проблемы, что мы можем платить только в рублях и так далее", - добавил глава компании.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших авиакомпаний России. Базируется в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово".