Около 280 пострадавших от урагана получили в Беларуси помощь от соцслужб

Около 280 граждан, пострадавших от стихийных бедствий, получили от социальных служб помощь на сумму 62,5 тыс. рублей. Об этом сообщило Минтруда и соцзащиты.

Согласно информации, пострадавшие могли обратиться в свой территориальный центр соцобслуживания за единовременным пособием. Оно предусмотрено для тех, чей доход в июле на одного члена семьи не превышает 628,1 рубля в месяц.

Пострадавшие от непогоды неработающие пенсионеры и инвалиды обращались за материальной помощью из средств Фонда социальной защиты населения.

Напомним, пронесшийся 13 и 14 июля в Беларуси ураган привел к масштабным нарушениям электрических сетей и водоснабжения, а также разрушениям. Больше всего от ураганного ветра пострадала Гомельская область.

В результате стихии погибло семь человек.