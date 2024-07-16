Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 16 июля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,36 копейки или 0,11%, до 3,1995 рубля при объеме торгов $0,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,39 копейку или 0,38% до 3,6209 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 141,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,25 копейки или 0,06%, до 4,4011 рубля за 10 юаней при объеме торгов 21,8 млн. юаней.