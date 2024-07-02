Последнее обновление: 02.07.2024 12:46

В Беларуси с 2 июля снова дорожает топливо

Белнефтехим с 2 июля увеличивает розничные цены на АЗС страны, сообщает пресс-служба концерна.

«2 июля 2024 года уровень предельных розничных цен на моторное топливо в Беларуси увеличивается на 1 копейку», - говорится в сообщении.

Таким образом, со вторника цена автомобильного бензина составит: АИ-92-К5-Евро – 2,33 рубля; АИ-95-К5-Евро — 2,43 рубля; АИ-98-К5-Евро — 2,65 рубля; ДТ-К5 — 2,43 рубля.

Это уже седьмое подорожание с начала года. Ранее пресс-служба предприятия сообщала, что изменение будет проходить еженедельно с шагом в 1 копейку.

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