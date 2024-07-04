ЕС ввел пошлины на электромобили из Китая. Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть, пишет Bloomberg.

Европейский Союз продвинулся вперед в реализации планов по введению предварительных тарифов на импорт электромобилей китайского производства, которые повысят ставки до 48%.

Отмечается, что вероятно, данный шаг приведет к эскалации торговой напряженности с Пекином.

ЕС подтвердил, что в рамках антисубсидийного расследования он применит временные пошлины к трем китайским производителям, которые были отобраны для расследования.

Производитель электромобилей SAIC Motor Corp. столкнется с 37,6% тарифом в дополнение к действующей 10% ставке, тогда как владелец Volvo Car AB, Geely и BYD Co. получат дополнительные сборы в размере 19,9% и 17,4%, соответственно.

Другие производители электромобилей в Китае, которые сотрудничали со следствием, но не были отобраны, будут обложены средневзвешенной пошлиной в размере 20,8%, тогда как фирмы, которые не сотрудничали, столкнутся с дополнительным сбором в размере 37,6%.

Tesla Inc. может получить индивидуально рассчитанную ставку пошлины на этом окончательном этапе после того, как подаст запрос на выборку.

Сообщается, что предварительные пошлины начнут действовать с пятницы, а окончательные пошлины начнут действовать до ноября, если обе стороны не придут к какому-то альтернативному решению или квалифицированное большинство стран-членов ЕС не заблокирует окончательный шаг.

"Любой результат нашего расследования, достигнутый путем переговоров, должен четко и полностью учитывать беспокойство ЕС и соответствовать правилам Всемирной торговой организации", – заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Китай также может решить обжаловать расследование ЕС во Всемирной торговой организации. Технические переговоры между ЕС и Китаем возобновятся в ближайшие дни.

Временные пошлины вводятся под гарантии и будут взиматься только тогда, когда будут введены окончательные пошлины, говорится в заявлении ЕС, сделанном в прошлом месяце. Ожидается, что ЕС выдаст указания относительно формы гарантий.

Многие европейские автопроизводители четко дали понять, что они выступают против повышения тарифов, а такие компании, как Mercedes-Benz Group AG и Volkswagen AG, предостерегают от них. Китай является крупнейшим рынком сбыта для Mercedes, VW и BMW AG.