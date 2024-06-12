ЕС введет пошлины на китайские электромобили в размере до 25%

Европейская Комиссия планирует объявить китайским производителям электромобилей временные пошлины, которые могут достичь около 25%, а некоторым компаниям - еще больше. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Лицо, знакомое с дискуссиями в Брюсселе, сообщило, что цифры еще не окончательные. Чиновники из нескольких стран-членов ЕС заявили, что ожидают, что тарифы составят 25%, а некоторые компании могут столкнуться с еще более высокими затратами на импорт", - пишет агентство.

Тарифы ожидают ввести 4 июля, а Китай уже выразил готовность к ответным мерам в сферах сельского хозяйства, авиации и автомобилей с большими двигателями.

Хотя эти меры направлены на китайских автопроизводителей, таких как BYD и Geely Automotive Holdings Ltd., более высокие ставки - с нынешних 10% - затронут и ряд западных автопроизводителей, во главе с Tesla, которая поставляет Model 3 из Шанхая в Европу, а также BMW AG и Renault SA.

В настоящее время сбор на импорт легковых автомобилей из Европы в Китай составляет 15%.