США выделяют Украине пакет военной помощи на $150 млн

В Белом доме объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $150 млн. Об этом во время брифинга объявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Администрация Байдена объявляет о существенном пакете новой военной помощи для Украины, поскольку США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российским вторжением", – сказала она.

По ее словам, это уже седьмой пакет военной помощи, который Байден авторизовал со времени принятия Конгрессом закона о помощи Украине в апреле.

"Он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, другие критические возможности, взятые из запасов американской армии", – сказала пресс-секретарь.

Пакет также включает финансирование, которое будет использовано министерством обороны для закупки перехватчиков, чтобы помочь Украине защитить военных на линии фронта и города против российских воздушных атак.

Карин Жан-Пьер отметила, что помощь США имела решающее значение в войне в последние месяцы и благодаря смелости украинских воинов и вооружению, предоставленному США и партнерами, "понятно, что российское наступление вокруг Харькова стало ошибкой".

В Пентагоне уточнили, что в новый пакет войдут:

ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

81-мм минометные мины;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые из трубы;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

тактические транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования;

тактические аэронавигационные системы и оборудование для поддержки авиации и запасные части, техническое обслуживание и другое полевое и вспомогательное оборудование.

Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 225 миллионов долларов США объявляли 7 июня.

Кроме того, США предоставят приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы. Речь идет, в частности, о ракетах к Patriot и NASAMS.