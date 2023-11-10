Новый "Рамштайн" планируется провести в середине ноября

В Министерстве обороны США заявили, что провести 17-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") планируют в середине ноября. Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, США будут оказывать помощь Украине в меньших объемах из-за того, что Конгресс пока не предоставил дополнительных средств. Поэтому она призвала принять запрос президента Байдена для продолжения поддержки Киева.

"В середине ноября мы собираемся провести еще одну контактную группу по вопросам обороны Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину в том, что ей нужно в этой борьбе (против РФ)", – отметила Сингх.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США использовали почти все средства, утвержденные Конгрессом на помощь Украине.

Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине.

Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.