Годовая инфляция в Польше в мае составила 2,5%

Годовая инфляция в Польше в мае 2024 года составила 2,5%. Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления страны (GUS).

По сравнению с апрелем цены на потребительские товары и услуги в Польше выросли на 0,1%.

Обнародованные данные по сравнению с маем прошлого года указывают на то, что рост цен в секторах ресторанов и гостиниц (на 7,9%), недвижимости (на 1,6%) и продуктов питания (на 1,3%) повысил соответствующие индексы на 0,44%, 0,40% и 0,32% соответственно.

Снижение цен на одежду и обувь (на 0,2%), в свою очередь, снизило индекс в этой отрасли на 0,01%.

Представленные данные Главного статистического управления соответствует предыдущей предварительной оценке.