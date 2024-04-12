Лукашенко определил свои полномочия по распоряжению имуществом военных

Лукашенко указом №145 от 10 апреля 2024 года определил РУП «Институт недвижимости и оценки» уполномоченной организацией по реализации высвобождаемого имущества Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и военизированных организаций.

Документом также установлены полномочия самого Лукашенко по распоряжению материальным имуществом военных.

«Реализация высвобождаемого имущества осуществляется РУП «Институт недвижимости и оценки» по договорам купли-продажи на основании заключаемых с государственными органами, имеющими воинские формирования и военизированные организации Республики Беларусь, договоров комиссии», - говорится в документе.

При этом, решение о реализации высвобождаемого имущества при его стоимости более 30 тыс. базовых величин принимается Лукашенко, не превышающей 30 тыс. базовых величин – руководителями госорганов, имеющих воинские формирования и военизированные организации.

Решение о передаче на безвозмездной основе высвобождаемого имущества при его стоимости более 10 тыс. базовых величин принимается Лукашенко, не превышающей 10 тыс. базовых величин, – руководителями госорганов, имеющих воинские формирования и военизированные организации.

Указом утвержден порядок реализации (на аукционах) высвобождаемого имущества, а также перечень разрешенного к реализации и передаче на безвозмездной основе.

«Обязательным условием для реализации или передачи на безвозмездной основе высвобождаемого имущества является наличие заключения … о том, что данное имущество не является продукцией военного назначения, носителем государственных секретов и не относится к материальным ценностям государственного и мобилизационного материальных резервов», - сказано в документе.