В Минтруда прокомментировали новшества по условиям оплаты труда бюджетников

Министерство труда и социальной защиты прокомментировало предусмотренные подписанным недавно указом новшества по условиям оплаты труда работников бюджетных организаций с 1 января 2025 года.

Согласно новшествам, руководителям бюджетных организаций предоставлено право утверждать штатную численность работников в меньшем количестве, чем это предусмотрено нормативными документами.

"При этом фонд заработной платы остается прежним, он будет рассчитан на численность, соответствующую нормативам. Сэкономленный таким образом фонд заработной платы будет направляться на установление доплат работникам, которые непосредственно будут выполнять дополнительные трудовые функции", - говорится в комментарии ведомства.

Размер доплаты составит до 100% заработной платы по той профессии рабочего или должности служащего, по которой будут выполняться дополнительные трудовые функции, в зависимости от объема выполняемой работы. То есть у работника появится возможность увеличить заработную плату - до двух раз.

Выполнение работниками дополнительных трудовых функций наряду с основной работой будет осуществляться только с их согласия в течение установленной им продолжительности рабочего дня.

Документом предусмотрена возможность для работника отказаться от выполнения дополнительных трудовых обязанностей, а для нанимателя - отменить поручение по их выполнению. Для этого стороны - работник или наниматель - за две недели письменно уведомляют об этом решении.

Этот закрепленный указом механизм был апробирован в течение 2024 года в ходе реализации пилотного проекта, в котором участвовали 35 бюджетных организаций республики. В среднем дополнительная нагрузка на работника составила 0,5 штатной единицы. При этом заработная плата увеличилась в среднем в 1,5 раза. "Участники пилотного проекта отметили эффективность данного механизма", - уверяет Минтруда.