Китай за январь-май увеличил прямые нефинансовые инвестиции за рубеж на 16,3%

За первые пять месяцев 2024 года объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубеж составил $60,2 млрд, увеличившись на 16,3% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Министерства коммерции КНР.

За отчетный период объем прямых нефинансовых инвестиций Китая в страны-участницы инициативы "Пояс и путь" составил $12,81 млрд, увеличившись на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Синьхуа.

Объем выполненных операций по подрядным объектам за рубежом за указанный период составил $58,79 млрд. Прирост показателя по сравнению с январем-маем 2023 года составил 8,8%. При этом сумма новых контрактов достигла $87,3 млрд, увеличившись на 21,7% в годовом исчислении.

В целях содействия китайским инвестициям в зарубежные страны и регионы Минкоммерции КНР выпустило положение о заключении контрактов на подрядные работы за рубежом, которое вступит в силу 1 июля этого года. Оно упростит процедуры для соответствующих предприятий.