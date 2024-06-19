Депутаты Беларуси ратифицировали протокол о работе с РФ в энергосистемах

Палата представителей Национального собрания сегодня на заседании приняла законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Республики Беларусь и Единой энергетической системы Российской Федерации от 15 марта 2011 года».

Реализация протокола позволяет "повысить безопасность и надежность параллельной работы энергосистем, в том числе за счет предоставления резервов мощности и оказания аварийной взаимопомощи".

Документом закрепляются обязательства сторон по обеспечению баланса активной мощности в случае отключения Белорусской АЭС, актуализируются наименования юридических лиц России, участвующих в обеспечении параллельной работы энергосистем.