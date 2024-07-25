Последнее обновление: 25.07.2024 18:00

В РФ заявили о готовности договора объединенного энергорынка с Беларусью

Заместители глав энергетических ведомств России и Беларуси подвели итоги по формированию проекта договора объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам встречи сторон.

Утверждается, что все внутригосударственные процедуры пройдены. Договор будет представлен на подпись Путину и Лукашенко.

Ранее сообщалось, что на первом этапе операции по купле-продаже электроэнергии будут осуществляться через уполномоченных субъектов хозяйствования - по одному от каждой стороны. С 2025 года объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России должен быть синхронизирован с работой рынка электроэнергии Евразийского экономического союза. С 2027 года предусматривается более глубокая интеграция с расширением субъектного состава участников рынка.

Ранее по теме


<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование