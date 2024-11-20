МАГАТЭ проводит в Беларуси инвентаризацию ядерного материала на объектах

Инспекции МАГАТЭ проводят на БелАЭС и в научном учреждении "ОИЭЯИ-Сосны" физическую инвентаризацию ядерного материала. Об этом сообщает Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзор).

"Во исполнение международных обязательств по соглашению о гарантиях 20 ноября на Белорусской АЭС и 21 ноября в научном учреждении "ОИЭЯИ-Сосны" проходят очередные плановые инспекции МАГАТЭ, в рамках которых инспекторами агентства запланировано проведение физической инвентаризации ядерного материала и проверка ведения отчетной документации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что республика является участником соглашения о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия, которое было заключено с МАГАТЭ 14 апреля 1995 года (соглашению о гарантиях).

В Беларуси компетентным органом государственной системы гарантий определено МЧС в лице Госатомнадзора, на который возлагается, в том числе, обеспечение проведения и сопровождение инспекций МАГАТЭ. Гарантии МАГАТЭ являются "неотъемлемой составляющей международной системы безопасности и представляют собой комплекс технических мер, которые применяются в отношении ядерных установок и ядерного материала, используемых государствами".