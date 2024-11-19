В Тбилиси полиция разогнала акцию протеста оппозиции и снесла палаточный городок

Грузинская полиция ранним утром вторника разогнала акцию оппозиции, протестовавшей против предполагаемой фальсификации результатов парламентских выборов, и ликвидировала палаточный городок протестующих в центре Тбилиси.

Палаточный городок возник возле Тбилисского государственного университета, в начале проспекта Чавчавадзе в центре грузинской столицы в воскресенье, после объявления официальных итогов выборов

Как сообщает грузинская пресса, полиция подогнала водометы и выдвинула протестующим ультиматум: убрать палаточный городок в течение 15 минут. По истечении этого срока городок был очень быстро снесен полицией.

Предварительно МВД Грузии выпустило заявление, в котором оправдывало разгон акции протеста тем, что ее участники перекрыли проспект Чавчавадзе и тем самым нарушили право сограждан на свободный проезд.

Согласно официальным результатам выборов 26 октября, абсолютное большинство мест в парламенте получила правящая партия «Грузинская мечта», которую оппозиция обвиняет в пророссийской и антидемократической политике. Оппозиция не признает результаты выборов, заявляя, что власти их подтасовали.