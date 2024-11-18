Последнее обновление: 18.11.2024 18:05

В 2025 году минимальная зарплата в Эстонии вырастет до €886

В 2025 году ежемесячная минимальная зарплата увеличится в Эстонии на 8% до €886. Соответствующей договоренности достигли профсоюзы и работодатели, сообщили в понедельник Центральный союз работодателей и Центральный союз профсоюзов.

В результате соглашения минимальная зарплата, которая сейчас составляет €820, увеличится на €66, или на 8%, и составит 43% от прогнозируемой Банком Эстонии в 2025 году средней зарплаты, передают эстонские медиа.

По словам руководителя Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттера, минимальная заработная плата в следующем году будет расти быстрее, чем прогнозируемый рост цен и средняя зарплата, а это значит, что покупательная способность людей с низкими доходами повысится.

Глава Центрального союза профсоюзов Кайа Васк отметила, что повышение минимальной зарплаты поможет сократить как социальное неравенство, так и разрыв в оплате труда работающих людей.

Минимальная заработная плата - это самая низкая заработная плата, которую работодатель может платить лицу, работающему полный рабочий день в Эстонии.

В Эстонии минимальную заработную плату согласовывают социальные партнеры: работников представляет Центральный союз профсоюзов Эстонии, а работодателей - Центральный союз работодателей Эстонии.

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