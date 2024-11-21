Ордер МУС на арест Нетаньяху обязателен для всех членов Евросоюза

Ордера Международного уголовного суда на арест топ-чиновников Израиля являются "обязательными к исполнению" для стран ЕС. Об этом заявил представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время визита в Иорданию.

Он отметил, что решение МУС – это "не политическое решение, это решение международного суда, а решения судов должны уважаться и выполняться".

Жозеп Боррель добавил, что решение суда в Гааге является "обязательным к исполнению" и все страны Европейского Союза, поскольку они являются членами МУС, "обязаны применять это судебное решение".

Он также сказал, что "трагедия в Газе должна прекратиться" а международное сообщество должно сделать шаг вперед, чтобы противостоять "апокалиптической" ситуации в секторе Газы, сообщает Europa Press.

Как сообщалось, Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.

Их обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в секторе Газы.

МУС также объявил, что выдал ордер на арест лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри, известного как Мухаммед Дейф, о гибели которого Армия обороны Израиля объявила летом.

Когда стало известно о возможности ордеров на арест израильских топ-чиновников, государства Запада противоречиво отреагировали на этот призыв. Некоторые выразили поддержку суду и готовность выполнить ордер, если он будет выдан, некоторые назвали неприемлемым приравнивание Израиля и ХАМАС.