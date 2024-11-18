Суд в РФ обязал лидера Rammstein выплатить более €635 тысяч

Тилль Линдеман должен выплатить более €635 тысяч за отмененный концерт в Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ.

Как говорится в решении суда, музыкант должен был выступить в августе 2021 года на фестивале "Макларин за родину" в тверской пивоварне "Афанасий" и получил за это гонорар, но якобы отменил выступление, а деньги не вернул.

Помимо этого, судьи обязали Линдемана возместить проценты за использование чужих денег и затраты истца всего на €35 тыс.

Фестиваль в Твери, на котором должен был выступить Линдеман, был отменен организаторами после того, как в ночь на 28 августа 2021 года в гостиничный номер немецкого музыканта пришла полиция. Полиция предупредила Линдемана о недопустимости нарушения антиковидных мер при проведении массовых мероприятий. Также было заведено административное дело в отношении продюсера Линдемана - Анара Райбанда якобы за нарушение миграционного режима.

Сам Линдеман решение российского суда пока не комментировал.