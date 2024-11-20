Польские СМИ сообщили об обысках в здании общественного вещателя

Польская Gazeta Wyborcza сообщила об обысках в здании общественного вещания TVP, связанных с белорусскоязычным каналом "Белсат".

В публикации говорится о том, что агенты Центрального антикоррупционного бюро Польши в среду утром появились на площади Повстанцев в Варшаве. Их визит связан с расследованием, касающимся "Белсат".

Газета также написала, что "неофициально" известно об обыске у бывшего директора "Белсат" Агнешки Ромашевской, жены посла Польши в Украине Ярослава Гузы, назначенного предыдущей властью. Ромашевская в социальных сетях опровергла это утверждение.

"Никто не обыскивает мою квартиру. А должен обыскивать? Более 40 лет никто не обыскивал", – написала она в соцсети Х (Twitter).

Gazeta Wyborcza также написала, что действия агентства связаны с расследованием по заявлению ликвидатора TVP Даниэля Горгоша, которое было направлено в прокуратуру в июле этого года и касалось контрактов на информационное обслуживание "Белсат". Тогда руководство канала назвало статьи в Onet, в которых раскрывалась суть претензий ликвидатора, клеветой.

Надо отметить, что это не первый обыск, проведенный в помещениях TVP антикоррупционным бюро. В начале ноября его агенты уже проводили процедурные действия. По информации СМИ, они касались договоров между TVP и Polsat о спортивных трансляциях.

Центральное антикоррупционное бюро официально пока не информировало о каких-либо следственных действиях сегодня в TVP.

Летом руководство TVP решило реформировать зарубежное вещание. "Белсат" должен разделить вещание вместе с украинско– и русскоязычной редакциями. Также канал перестанет быть самостоятельным подразделением и вольется в состав центра иностранного вещания.

"Белсат" – телевизионная станция, запущенная в 2007 году, вещает на белорусском, русском и украинском языках. Она ориентирована на белорусов и имеет целью обеспечить им доступ к информации, независимой от правительства в Минске. Проект софинансировало Министерство иностранных дел.

В марте 2024 года финансирование телеканала "Белсат" было сокращено с 74 млн до 40 млн злотых. Через несколько дней Агнешку Ромашевскую уволили с должности директора учреждения. С тех пор она атакует новую власть в социальных сетях, обвиняя ее в желании уничтожить "Белсат".