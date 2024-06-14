Последнее обновление: 14.06.2024 16:12

В G7 планируют ужесточить контроль над соблюдением "потолка цен" на нефть РФ

Лидеры стран G7 планируют договориться об ужесточении мер по соблюдению установленного ими "потолка цен" на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

"Согласно заявлению, с которым ознакомилось Bloomberg, лидеры "большой семерки" (...) пообещают ужесточить соблюдение ограничений цен на российскую нефть", - информирует агентство.

"Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров", - приводит Bloomberg выдержки из заявления, которое могут опубликовать позднее в пятницу.

Согласно документу, G7 также может объявить о "мерах, включая санкции и новаторские контрольные меры (...) для борьбы с использованием Россией альтернативных методов судоходства для обхода санкций".

Кроме того, они планируют пообещать делать больше для того, чтобы сократить доходы России от продажи металлов.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел "потолок цен" на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет установили страны G7 и Австралия.

Саммит G7 проходит с 13 по 15 июня в Апулии.

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