Последнее обновление: 06.02.2024 13:10

Страны G7 с 20 февраля усилят меры для соблюдения предельных цен на нефть из РФ

С 20 февраля страны "Группы семи" усилят меры контроля по ограничению цен на российскую сырую нефть, введенные странами "семерки" и другими государствами. Об этом сообщило японское издание Nikkei.

Судоходные и страховые компании, которые работают с дистрибьюторами нефти, импортирующими российскую сырую нефть, будут обязаны получать от импортера декларацию о соблюдении верхнего предела цены каждый раз, когда они загружают груз.

Правительства будут требовать от импортеров, подозреваемых в превышении предельной цены, предоставить разбивку расходов, связанных с экспортными процедурами, транспортными расходами и страховыми премиями.

G7, Европейский Союз и Австралия договорились об усилении этих мер.

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