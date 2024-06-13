Порт в Мурманской области будет принадлежать белорусской компании

Порт в Мурманской области, через который планируется осуществлять перевалку белорусских грузов, как предполагается, будет принадлежать белорусской компании. Об этом сообщил посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой.

"Пока еще концепция финализации собственника не завершена, но предполагается, что порт будет принадлежать белорусской компании. Будет она локализована в Минске или в другом каком-то городе - пока такой темы нет", - сказал Крутой, которого цитирует ТАСС.

В апреле генеральный директор ООО "Морской терминал "Ворота Арктики" Андрей Бунаков сообщил, что компания из Беларуси построит в Мурманске к 2028 году большой порт для перевалки грузов из республики, оценочная мощность которого составит 25-30 млн тонн грузов в год. По словам Бунакова, порт будут строить на частные инвестиции, в дальнейшем предполагается использовать инструмент частного государственного партнерства.

В феврале Крутой заявлял, что Путин и Лукашенко поставили задачу обеспечить объем перевалки белорусских экспортных грузов через российские порты на уровне 20 млн тонн к концу 2026 года.