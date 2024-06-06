В Литву доставили третий компенсатор Siemens для синхронизации электросетей с ЕС

Литва сделала очередной важный шаг по продвижению проекта синхронизации электросетей стран Балтии с ЕС через Польшу с одновременным отключением от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).

Как сообщил оператор национальных электросетей Litgrid, в республику доставлен третий необходимый для этого мощный синхронный компенсатор.

"Тем самым завершена программа изготовления компанией Siemens Energy по контракту стоимостью 87,4 млн евро и поставки в Литву трех заказанных компенсаторов", - говорится в сообщении.

Два первых агрегата поступили осенью 2023 года. Они были смонтированы на трансформаторных подстанциях в городах Алитус и Тельшяй. Третий компенсатор (он весит 460 тонн) будет установлен на подстанции под Вильнюсом.

Проект синхронизации стоимостью более €1 млрд (75% затрат покроет Евросоюз) было намечено завершить в течение 2025 года. Вильнюс регулярно заявлял о необходимости его ускорения. В Минэнерго считает, что работы по проекту можно закончить к февралю 2025 года или хотя бы в первом полугодии.