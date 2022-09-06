Литва переходит в режим сбережения энергоресурсов

Правительство Литвы представило план сбережения ресурсов, касающийся и госучреждений, и частных компаний, и граждан, предусматривающий, что Литва в течение двух лет должна сократить потребление на 20%.

Согласно плану, с декабря по март госучреждения и муниципальные учреждения, где возможна дистанционная работа, должны работать дистанционно в четверг и пятницу и с вечера четверга по понедельник снижать температуру отопления в помещениях, горячую воду будут выключать. В целом температура воздуха в помещениях должна быть понижена на 1-2 градуса.

Обычные электрические лампочки должны быть заменены на энергоэффективные LED, а освещение построек в ночное время сокращаться до минимума или полностью выключаться.

Указанные меры не будут касаться некоторых образовательных и медицинских учреждений.

В правительстве также будет подготовлен план модернизации систем отопления в госучреждениях.