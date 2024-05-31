Последнее обновление: 31.05.2024 17:29

Молдова совершила тестовую закупку газа в Болгарии

Молдавская госкомпания "Энергоком" совершила тестовую закупку газа в Болгарии для диверсификации поставок. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным компании, через Balkan Gas Hub было закуплено 24 МВт-ч (примерно 2,2 тыс. куб. м) газа. Ранее тестовые закупки также были произведены на рынках Греции и Румынии.

С октября 2022 года Газпром, который ранее был единственным поставщиком газа в Молдову, на 30% сократил суточный объем его подачи из-за проблем с транзитом по территории Украины. В этой ситуации "Энергоком" полностью переключился на закупки топлива у европейских поставщиков.

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