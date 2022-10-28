Последнее обновление: 28.10.2022 12:20

Молдова и Болгария подписали контракт о доступе к природному газу

Молдова подписала в четверг, 27 октября, контракт с Болгарией о доступе к природному газу и его транспортировку через газотранспортные сети Bulgartransgaz в присутствии президента Болгарии Румена Радева, который находится с рабочим визитом в Кишиневе, и президента Майи Санду.

Со стороны компании Energocom контракт подписал исполняющий обязанности генерального директора Вадим Бынзарь, от Bulgartransgaz — исполнительный директор Владимир Малинов.

«(…) Эта война нанесла огромный экономический и социальный ущерб всему европейскому континенту, и граждане Молдовы, по всей видимости, ощущают ее последствия сильнее всего. Мы переживаем самый тяжелый энергетический кризис со времен независимости, и нет сомнений, что энергоресурсы используются как оружие для подрыва нашего государства и нашей все еще хрупкой демократии. В этом контексте я приветствую подписание договора о сотрудничестве между Energocom и Bulgartransgaz. Доступ к альтернативным источникам энергии поможет нам быть более устойчивыми в условиях нынешнего кризиса (…)», – заявила Майя Санду.

Президент Майя Санду встретилась в четверг, 27 октября, с президентом Болгарии Руменом Радевым, который находится в Молдове с рабочим визитом, сообщают молдавские СМИ.

Румен Радев приехал в Молдову по приглашению Майи Санду. Визит проходит в контексте 30-летия установления дипломатических отношений между Болгарией и Республикой Молдова.



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