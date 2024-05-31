Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов их оружием по объектам в РФ

В министерстве обороны Соединенных Штатов заявили, что США не изменили свою официальную позицию относительно использования Украиной американского оружия по территории России.

Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

По словам представительницы оборонного ведомства, в политике Вашингтона не произошло никаких изменений, и помощь в сфере безопасности, которую тот предоставляет Киеву, должна использоваться внутри Украины.

"И мы не поощряем и не обеспечиваем возможностями атаки внутри РФ. Мы считаем, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, которые непосредственно влияют на конфликт в пределах ее границ, не нацеливаясь на большие геополитические цели в России", – отметила она.

В то же время Сингх заявила, что если что-то изменится относительно политики Соединенных Штатов в этом вопросе, Вашингтон даст об этом знать.

Накануне издание Politico, ссылаясь на три информированных источника, рассказало, что администрация президента США Джо Байдена непублично одобрила удары Украины по территории России с использованием американского оружия, но только неподалеку Харьковской области.