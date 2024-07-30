Пентагон раскрыл детали новых пакетов помощи Украине

Министерство обороны США опубликовало перечень вооружений, которые Украина получит в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов, объявленного 29 июля, а также оборонного заказа на 1,5 миллиарда долларов.

Пентагон отметил, что США выделяют пакет в 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, то есть вооружение поступит в Украину непосредственно со складов американской армии.

Кроме того, оборонное ведомство США анонсировало выделение около 1,5 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает заключение долгосрочных контрактов с производителями оружия.

Оба пакета содержат боеприпасы для систем HIMARS, NASAMS и средств противовоздушной обороны малой и средней дальности, ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, минометные мины калибра 120 мм, высокоточные авиационные боеприпасы.

Также в перечне упомянуты противотанковые комплексы Javelin и AT-4, противотанковые управляемые ракеты TOW, средства радиоэлектронной борьбы, стрелковое оружие, взрывчатка, системы защищенной связи, коммерческие услуги спутниковой съемки и запасные части.

"Это уже двадцатый пакет USAI от администрации Байдена и шестьдесят второй транш оборудования, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года", – отметили в Пентагоне.

Напомним, перед тем последний пакет военной помощи – на сумму 225 миллионов долларов – США объявляли 11 июля, в него вошла одна система ПВО Patriot.