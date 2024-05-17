Пентагон: Украина может использовать оружие от США только в пределах своей территории

Пентагон не изменил своей позиции относительно применения Украиной оружия, которое предоставляет США в рамках военной помощи.

Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

У пресс-секретаря спросили, изменили ли США свой подход, который заключается в том, что Украина может применять американское оружие только в пределах своей территории, после начала российского наступления в Харьковской области. На это Сингх ответила, что позиция США осталась неизменной.

"Да, мы не изменили своей позиции. Мы считаем, что то оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", – отметила представительница Пентагона.

Она добавила, что США сделали свои просьбы по этому поводу "достаточно публичными".

Сингх отметила, что глава Пентагона Ллойд Остин в своих разговорах с украинским министром обороны Рустемом Умеровым обсуждает, как лучше всего использовать предоставленные средства.

"И мы считаем, что это (должно быть) в пределах украинской территории", – добавила она.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя вопрос использования американского оружия Украиной, заявил, что США по-прежнему не авторизуют использование американского вооружения для ударов по РФ. Впрочем, в отличие от предыдущих заявлений из Белого дома, он не выступил против таких ударов в принципе.