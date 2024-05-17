Последнее обновление: 17.05.2024 11:13

Пентагон: Украина может использовать оружие от США только в пределах своей территории

Пентагон не изменил своей позиции относительно применения Украиной оружия, которое предоставляет США в рамках военной помощи.

Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

У пресс-секретаря спросили, изменили ли США свой подход, который заключается в том, что Украина может применять американское оружие только в пределах своей территории, после начала российского наступления в Харьковской области. На это Сингх ответила, что позиция США осталась неизменной.

"Да, мы не изменили своей позиции. Мы считаем, что то оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", – отметила представительница Пентагона.

Она добавила, что США сделали свои просьбы по этому поводу "достаточно публичными".

Сингх отметила, что глава Пентагона Ллойд Остин в своих разговорах с украинским министром обороны Рустемом Умеровым обсуждает, как лучше всего использовать предоставленные средства.

"И мы считаем, что это (должно быть) в пределах украинской территории", – добавила она.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя вопрос использования американского оружия Украиной, заявил, что США по-прежнему не авторизуют использование американского вооружения для ударов по РФ. Впрочем, в отличие от предыдущих заявлений из Белого дома, он не выступил против таких ударов в принципе.

Ранее по теме


<Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование