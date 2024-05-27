В Армении в рамках акции неповиновения задержаны не менее 196 протестующих

Полиция Армении по состоянию на 9:10 задержала 196 протестующих, которые перекрывали улицы и магистрали по всей стране, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

"Все задержанные не выполняли законные требования полиции", - утверждают в ведомстве.

Акции гражданского неповиновения по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна начались с раннего утра в разных местах Армении. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В частности, из распространенных видеоматериалов становится ясно, что активисты перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарака, есть заблокированные улицы в Ереване.