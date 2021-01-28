На акциях протеста в Ереване задержали более 20 человек

На демонстрации против действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна полиция арестовала 21 человека.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на армянские СМИ.

Протесты проходили на главной площади Еревана возле здания правительства. В акции приняли участие политики, общественные деятели, деятели культуры и искусства. Сейчас манифестация завершена.

Протестующие устроили потасовку с полицейскими и попытались прорваться в здание правительства. «Мы хотим войти в здание и потребовать, чтоб Пашинян ушел в отставку», — заявил один из участников акции.

Акции протеста с требованием отставки Пашиняна начались после оглашения заявления о будущем Нагорного Карабаха 10 ноября, с которым выступили президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Стороны договорились о прекращении боевых действий в регионе, которые велись с конца сентября, а Ереван потерял контроль над частью районов Нагорного Карабаха. В Армении многие расценили эти договоренности как военное и политическое поражение.