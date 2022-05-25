Протестующие в Ереване заблокировали здание резиденции президента Армении

Оппозиционные активисты с утра в среду заблокировали входы в здание резиденции президента Армении в центре Еревана.

Демонстрантов возглавляют депутаты парламента Армении от оппозиционных фракций, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян. Они требуют прояснения позиции Еревана по вопросу статуса Нагорного Карабаха.

Перед собравшимися выступил депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян. Он напомнил, что ведомства блокируют в знак того, что они «длительное время не служат интересам Армении, Арцаха (Нагорного Карабаха), армянства».

Ишхан Сагателян заявил, что после месяца протестов в стране «человек, занимающий президентское кресло, делает вид, будто ничего не происходит». Депутат назвал Хачатуряна «не президентом республики, а представителем «Гражданского договора» — правящей партии, которую возглавляет премьер-министр Никол Пашинян.