ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для помощи Украине

Лидеры Европейского союза одобрили заявление по итогам саммита в Брюсселе, в котором подтвердили свое решение о выделении Украине в 2024-27 годах финансовой помощи на сумму 50 млрд евро.

Евросоюз при этом заявил, что одним из способов финансирования пакета для Киева могут стать доходы от российских государственных активов, замороженных в европейских странах.

«Потенциальные источники доходов могут появиться на основе соответствующих законодательных актов Евросоюза в отношении использования дополнительных доходов, которые прямо поступают от замороженных активов Центрального банка России», — сказано в документе.

Евросоюз, США, Япония и Канада заморозили около 300 млрд долларов активов российского ЦБ в 2022 году после вторжения России в Украину. Около 200 млрд из них хранятся в Европе, в основном в бельгийском расчетном центре Euroclear.

Недавно агентство Reuters сообщало со ссылкой на свои источники, что Евросоюз вряд ли конфискует замороженные активы российского Центробанка, поскольку европейские чиновники считают эту идею слишком рискованной с юридической точки зрения.

Кроме того, европейские чиновники обеспокоены потенциальными последствиями для европейской валюты: инвесторы могут выйти из активов в евро из опасений, что их деньги однажды также могут быть конфискованы.

Москва ранее пообещала, что в случае конфискации активов ЦБ то же самое произойдет с западными активами в России, которые, по некоторым данным, составляют 288 млрд долларов, отмечает Reuters.

При этом, как пишет американская телекомпания ABC, Бельгия уже и так получает налоги от хранения российских активов.

В октябре премьер-министр этой страны заявил, что таким образом было получено 1,7 млрд евро, которые, по его словам, должны были использоваться для поставок Украине военной техники и гуманитарных целей.