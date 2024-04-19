Лидеры ЕС договорились о реформах для сокращения отставания от США и Китая

Лидеры стран-членов Евросоюза договорились о реформах по девяти направлениям, чтобы оживить экономику ЕС и сократить отставание от США и Китая в глобальной технологической гонке.

Девять сфер для улучшения, которые предложили лидеры стран-членов Евросоюза, включают углубление единого рынка ЕС, содействие более инновационным исследованиям и более эффективное использование ресурсов.

Они также хотят создать единый энергетический рынок, который мог бы сделать более дешевую возобновляемую энергию доступной для всех.

Лидеры стран ЕС заслушали бывшего премьера Италии Энрико Летту, которому поручили оценить недостатки единого рынка ЕС, и который предупредил, что это последняя возможность для Евросоюза действовать.

В его отчете говорится о том, что рост геополитической напряженности и протекционизма угрожает экономической безопасности ЕС и подрывает его толчок к развитию технологий – от искусственного интеллекта до чистых технологий, а также к "зеленому" и цифровому переходу, который должен стоить 620 миллиардов евро в год.

Летта отметил, что наибольшее влияние может иметь направление 33 триллионов евро частных сбережений Евросоюза с текущих счетов в реальную экономику.

Ключевым к этому мог бы стать Союз рынков капитала ЕС (CMU), но переговоры по нему зашли в тупик, поскольку члены ЕС не желают терять контроль над национальными финансовыми правилами. В четверг все лидеры Евросоюза выразили поддержку CMU, ключевые элементы которого министры финансов планируют создать к 2029 году, впрочем, разногласия остаются. По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, эти разногласия остаются большими. Он добавил, что его страна хочет быстро продвигаться вперед, но другие были более сдержанными.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что, по его мнению, дискуссии в четверг по крайней мере устранили некоторые неопределенности и уменьшили беспокойство.

Франция и Германия настойчиво продвигают создание союза рынков капитала, который включал бы общий финансовый надзор, чего не хотят некоторые меньшие государства, такие как Люксембург, Мальта и Ирландия.

"Вы можете создать союз рынков капитала, но вы должны сделать это правильно. Я еще не убежден в необходимости чрезмерного акцента на централизации этих функций", – сказал премьер Ирландии Саймон Харрис, отметив, что ЕС все еще должен изучить вопрос надзора.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подход специальных режимов надзора и налогообложения больше не работает, поскольку Евросоюз не мобилизует европейский капитал для компаний ЕС.

"И это не то решение, которым мы можем быть довольны", – сказал он.

Ранее министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил, что Евросоюз сможет найти способ увеличить свой долг, который будет приемлемым для Конституционного суда Германии, при условии наличия достаточной политической воли.