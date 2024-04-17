В Беларуси в 2023 году выловлено 15,1 тыс. тонн рыбы

В Беларуси в 2023 году в водоемах выловлено 15,1 тыс. тонн рыбы, из них на промысловый улов пришлось 56,4% или 8,5 тыс. тонн, сообщает Белстат.

Рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 8 тыс. тонн (94,1% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 0,5 тыс. тонн (5,9%). Почти 70% улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп. За 2023 год его выловлено 5582,8 тонны. Из других видов рыбы 552,8 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобик, 402,5 тонны – на лососевых, 314,3 тонны – на амура, 37,8 тонны – на осетровых, 23,4 тонны – на сомовых.

За 2023 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 7,2 тыс. тонн рыбы. При этом работникам и населению реализовано 3 тыс. тонн рыбы (41,5% от общего объема продажи), организациям, осуществляющим торговлю – 2 тыс. тонн (28,3%), на переработку направлено 1,6 тыс. тонн (22,2%).