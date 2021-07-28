В Беларуси утверждены новые правила любительского рыболовства

В Беларуси указом №284 от 21 июля 2021года утверждены новые правила любительского рыболовства, включая подводную охоту, и ведения рыболовного хозяйства.

Документом также регламентированы сбыт и хранения рыболовных сетей и иных изготовленных с использованием сетематериалов орудий добычи рыбы или других водных животных, а также сетематериалов и традиционных национальных орудий лова рыбы.

Определены полномочия Минсельхозпрода в проведении политики в области рыболовства и ведения рыболовного хозяйства.