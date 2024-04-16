Украина отказалась одобрить предложенную Турцией сделку о судоходстве в Черном море

Россия и Украина при посредничестве Турции почти согласовали договор о безопасности судоходства в Черном море, но Киев в последний момент передумал его одобрять, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был объявить о соглашении 30 марта, а переговоры продолжались до этого в течение двух месяцев. К заключению договора о безопасности судоходства в числе прочего призывала ООН. Черное море остается важнейшим путем для поставок на мировые рынки украинского и российского продовольствия.

Собеседники Reuters утверждают, что стороны уже согласовали текст договора, который «обеспечивал безопасность торгового судоходства в Черном море». Хотя Украина не хотела подписывать документ официально, она согласилась одобрить его, о чем и должен был заявить Эрдоган, сказано в сообщении.

«В самый последний момент Украина неожиданно передумала и соглашение сорвалось», — цитирует Reuters одного из своих источников.

Причины, по которым Киев отказался заключать соглашение, источникам Reuters не известны.

Авторы публикации напоминают сделанное в феврале заявление президента Украины Владимира Зеленского, по словам которого при отсутствии американской помощи Киев не сможет защитить свой судоходный коридор, проходящий через западную часть Черного моря, вблизи Румынии и Болгарии.

Журналисты Reuters ознакомились с текстом так и не заключенного соглашения: в нем сказано, что Москва и Киев предоставляют гарантии безопасности торговым судам в Черном море и обязуются не наносить по ним удары, не захватывать их и не обыскивать — в том случае, если они идут пустыми или перевозят невоенные грузы.