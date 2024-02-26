В Польше высыпали из вагонов 160 тонн украинского зерна

В Польше произошло самое масштабное повреждение украинского зерна с начала фермерских протестов – всего злоумышленники повредили 160 тонн украинского зерна.

"Новый акт вандализма – ночью с 24 на 25 февраля на станции Котомеж была рассыпана украинская агропродукция с 8 полувагонов. Груз следовал транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира", – говорится в сообщении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Это четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях, и четвертый случай безнаказанности и безответственности, заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Украинская сторона добросовестно выполняет свои обязательства и, согласно договоренностям с польским правительством, не экспортирует некоторые виды агропродукции на территорию Польши. Это подтверждено на официальном уровне – ни зерновые, ни кукуруза, ни рапс – не остается там", – заявил Кубраков.

Польские СМИ сообщают, что в вагонах везли кукурузу. На место происшествия оперативно прибыли представители местной власти и полиции.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал защитить бизнес, если не будут найдены решения с Польшей.

"С апреля месяца прошлого года я говорю, что это политический вопрос... Я был абсолютно прав и сегодня это подтверждает Еврокомиссия. Я говорил, что любые выборы в Польше, любая команда, которая придет, не изменит этого вектора. Это политический вектор, есть внутренняя борьба в Польше", – сказал Зеленский.

Он добавил, что очень не хотелось бы, чтобы "граница, которая есть между нами, была между нашими обществами".

"Использовать Украину как давление на европейские институты – это просто невозможно. Я считаю, что премьеры найдут соответствующие шаги. Я как президент говорю открыто, что для нас очень важно сохранить союз с Польшей. Если шаги не найдутся – мы будем защищать наш бизнес", – заявил Зеленский.