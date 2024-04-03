Последнее обновление: 03.04.2024 13:54

Белорусский рубль снижается к основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 3 апреля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,91 копейки или 0,28%, до 3,2663 рубля при объеме торгов $3,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,01 копейки или 0,003% до 3,5176 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 481,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,77 копейки или 0,17% до 4,4835 рубля за 10 юаней при объеме торгов 31,8 млн. юаней.

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