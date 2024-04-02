Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 2 апреля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,47 копейки или 0,14%, до 3,2545 рубля при объеме торгов $0,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,08 копейки или 0,02% до 3,5170 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 273,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,11 копейки или 0,02% до 4,4664 рубля за 10 юаней при объеме торгов 17,8 млн. юаней.