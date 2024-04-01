Последнее обновление: 01.04.2024 17:24

В Беларуси подписаны поправки в закон о кредитных историях

Лукашенко подписал поправки в закон о кредитных историях, предусматривающие расширение источников формирования кредитных историй за счет юридических лиц, реализующих товары, работы, услуги на условиях отсрочки или рассрочки оплаты.

Поправками вводится возможность установления физическим лицом запрета на предоставление кредитного отчета.

Также предусмотрены исключительно целевое использование кредитных отчетов для нивелирования рисков злоупотребления сведениями, содержащимися в них; увеличение количества кредитных отчетов, предоставляемых Национальным банком субъекту кредитной истории без уплаты вознаграждения, с одного до двух.

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