Латвия намерена выдать США подозреваемого в незаконном экспорте авионики в РФ

Власти Латвии арестовали и планируют экстрадировать в США местного жителя Олега Чистякова из-за его работы на компанию KanRus Trading Company, которая занималась контрабандой авионики в РФ в нарушение американского экспортного контроля, сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению министерства юстиции США, Чистякова, которого арестовали 19 марта вблизи Риги, обвиняют в содействии продаже, ремонту и отправке американского электронного авиационного оборудования организациям в России, в частности ФСБ.

В обвинительном заключении говорится, что Чистяков и его пособники скрывали свою незаконную деятельность с помощью создания фальшивых счетов-фактур и переправки товаров через третьи страны, такие как Германия и ОАЭ.

Они также использовали банковские счета в таких странах, как Казахстан, Кыргызстан и ОАЭ, а также экспортировали товары компаниям-посредникам, которые затем реэкспортировали их в конечные пункты назначения.