Латвия внесла Россию в список офшоров

Правительство Латвии приняло решение включить РФ в перечень стран и территорий с низким уровнем налогообложения или вообще без налога с 1 июля 2023 года, сообщает BNS.

Кроме России, в перечень оффшоров также вошли Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Республика Маршалловы острова. Минфин Латвии призвал налогоплательщиков обратить особое внимание на операции с лицами, которые расположены, основаны или зарегистрированы в этих странах и территориях.

Эти страны были добавлены в перечень оффшоров, поскольку они не сотрудничают в сфере налогообложения Европейского Союза (ЕС), который был обновлен 14 февраля 2023 года.