США предостерегли десятки компаний от помощи России с поставками военных товаров

Соединенные Штаты обратились к ряду компаний с просьбой прекратить поставки товаров более 600 иностранным сторонам из-за опасений, что эти товары могут быть перенаправлены в Россию для усиления ее военной машины.

Об этом заявил помощник государственного секретаря США Мэтью Аксельрод, сообщает Reuters.

Во время ежегодной конференции по экспортному контролю в Вашингтоне Аксельрод заявил, что за последние несколько недель Госдеп направил письма более 20 американским компаниям, каждый из которых содержал список из более 600 иностранных сторон.

"В этих письмах мы попросили американские компании добровольно прекратить поставки этим сторонам из-за высокого риска переправки в Россию", – пояснил чиновник.

Компании, которым были направлены письма, производят и продают продукцию, найденную в сбитых в Украине ракетах и беспилотниках, уточняет Reuters.

Аксельрод отметил, что высокопоставленные чиновники Министерства торговли, Госдепа и Министерства финансов США также обращаются непосредственно к руководителям американских компаний, чтобы обсудить дальнейшие шаги, которые они могут предпринять, чтобы их товары не попали в Россию.