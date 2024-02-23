США в пятницу объявят новые санкции против РФ в связи с войной и гибелью Навального

Соединенные Штаты планируют ввести санкции в отношении более чем 500 юридических и физических лиц, причастных к войне России против Украины.

Как сообщило министерство финансов США, санкции, которые будут введены в пятницу, ударят по «России, ее пособникам и ее военной машине».

Санкции будут введены как казначейством, так и Государственным департаментом США. По заявлению Минфина, это будет «крупнейший пакет с момента начала очередного вторжения Путина в Украину», передает BBC.

После того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года, Вашингтон и его союзники ввели целый ряд санкций, направленных против доходов и военно-промышленного комплекса Москвы. В числе этих мер – введенный Соединенными Штатами и их союзниками потолок цен, направленный на сокращение доходов Москвы от экспорта нефти и нефтепродуктов.

В то же время критики отмечают, что несмотря на количество и громогласность введенных санкций, они не смогли пока достичь своих целей: российская экономика не только не сократилась с начала войны, но продолжила расти (хотя и более медленными темпами), а в бюджет поступили дополнительные сотни миллиардов долларов благодаря выросшим ценам на энергоносители.

Как отмечает Reuters, показатели российской экономики превышают ожидания: в 2023 году рост российского ВВП, по данным Международного валютного фонда (МВФ), составил уверенные 3%. Согласно январскому прогнозу МВФ, в 2024 году российская экономика вырастет на 2,6%, что на 1,5 процентных пункта выше октябрьской оценки.

Однако представитель МВФ Джули Козак заявила в четверг, что «Россия сейчас находится в состоянии военной экономики»: военные расходы способствуют росту производства оружия, государственные социальные трансферты поддерживают потребление, а инфляция растет, несмотря на ее снижение в других странах.

Как заявил агентству Reuters заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, новые санкции, предпринятые в партнерстве с другими странами, будут направлены против военно-промышленного комплекса России и компаний в третьих странах, которые облегчают Москве доступ к товарам, которые она хочет получить,

Президент США Джо Байден, который после известия о смерти в российской тюрьме Алексея Навального, сперва дал понять, что необходимости в новых санкциях нет, поскольку США уже ввели ограничения после российского вторжения в Украину «и они работают», позже подтвердил планы по введению дополнительных мер, заявив, что они будут направлены «против Путина, который несет ответственность за его смерть».