Воздушные силы Украины в ночь на пятницу уничтожили 84 воздушных цели

Воздушные силы Украины в ночь на пятницу уничтожили 84 запущенных Россией ракеты и дронов-камикадзе, заявило командование Воздушных сил.

В частности, были уничтожены 26 из 39 российских ракет и 58 из 60 «шахедов». Всего военные РФ запустили 99 средств воздушного нападения: 60 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131» (сбиты 58); 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (сбиты 0); 2 баллистические ракеты «Искандер-М» (сбиты 0); 9 управляемых авиационных ракет Х-59 (сбиты 5); 4 крылатые ракеты «Искандер-К» (все сбиты); 21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (сбиты 17).

Целью массированного ракетно-авиационного удара стали объекты топливно-энергетического сектора Украины, заявляют Воздушные силы.