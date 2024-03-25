Украинские ВС подбили разведывательный корабль ЧФ РФ "Иван Хурс"

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" был повреждён в результате воскресной атаки на Крым, сообщают украинские медиа в дополнение к сообщениям об ударах по десантным кораблям "Азов" и "Ямал".

"В ночь с 23 на 24 марта по Севастополю были запущены 18 ракет. Сбиты 11 из них. Повреждена в/ч на улице Руднева, БДК "Азов" и "Ямал" и разведывательный корабль "Иван Хурс", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в "Иван Хурс" попали сразу 2 ракеты. О пострадавших неизвестно. Официального подтверждения пока нет.

Вместе с тем, главное управление разведки Украины уточняет, что был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован БДК "Ямал". По оценкам характер повреждений корабля "Ямал" критический: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.

"Оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля, который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте", - говорится в сообщении ГУР.